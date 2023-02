Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu creșterea inflației, persoanele care sunt lovite de un necaz mare, precum cel al pierderii unei persoane apropiate din familie, vor primi mai mulți bani de la stat. Astfel, valoarea ajutorului de inmormantare a crescut semnificativ pentru o categorie de persoane. Vezi cine va primi aceasta…

- Social Ajutorul de inmormantare a fost majorat cu aproape 700 de lei februarie 9, 2023 12:09 Incepand cu ianuarie 2023, a crescut semnificativ valoarea ajutorului de inmormantare, acordat familiei unei persoane decedate, cu condiția sa fi fost asigurat al Asigurarilor Sociale. Dupa majorarea…

- Bugetul pentru casarea masinilor vechi si achizitionarea de noi masini clasice, cat si bugetul pentru cumpararea de masini electrice ar urma sa se majoreze in acest an. Potrivit ministrului mediului, Tanczos Barna, numarul de masini second-hand s-a redus pentru prima data dupa foarte multi ani, constatandu-se…

- In contextul in care Romgaz a semnat, recent, un contract cu Socar pentru 1 miliard de mc de gaze cu livrare pana la 1 aprilie 2024, Ion Sterian, directorul Transgaz, explica faptul ca Romania are suficiente gaze, iar rolul nostru in acest acord este de țara de tranzit, care sa ofere securitate energetica…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit ministrului Mediului, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate la Oficiul…

- Ministrul Marcel Boloș și președintele Companiei Naționale Poșta Romana, Valentin Ștefan, au efectuat miercuri o vizita de lucru a Fabrica de Timbre, cu ocazia startului procesului de imprimare și implicuire a cardurilor de energie acordate de Guvernul Romaniei persoanelor vulnerabile, pentru plata…

- Președintele Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, face luni in vizita oficiala in Romania. El va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, vizita are loc in cadrul dialogului bilateral romano-elvețian la nivel inalt,…

- In ultimii 20 de ani președintele Emil Constantinescu și-a dezvoltat o cariera de prestigiu in domeniul academic și cultural. El a ramas in istorie drept cel mai apreciat lider de stat din ultimii 30 de ani. In timpul mandatului sau, Romania a inregistrat