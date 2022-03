Stiri pe aceeasi tema

- La frontierele Romaniei, scenele cu femei și copii refugiați din calea razboiului sunt la fel de sfasietoare ca in primele zile. Zeci de mii de ucraineni intra in țara noastra in cautarea unui loc sigur.

- Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, admite ca exista riscul ca o extindere a conflictului din Ucraina ar putea sa genereze o rupere a frontierelor Republicii Moldova si un flux de refugiati necontrolat. „Este posibil, dar nu va fi o noutate pentru aceasta regiune”, a declarat ministra, in cadrul…

- Dupa ce razboiul dintre Ucraina și Rusia a inceput, mai multe vedete din Romania au fost pline de empatie și au decis sa ofere ajutorul refugiaților ucraineni. Se pare ca au o inima mare și nu au putut sa nu se implice pentru oamenii care au avut nevoie de un sprijin in aceasta perioada grea.

- Primaria Ceanu Mare vine in ajutorul refugiaților din Ucraina și pune la dispoziție trei centre de gazduire. In total, sunt 46 de locuri disponibile: la caminul cultural din Bolduț și la caminul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La nivelul judetului Iasi exista un centru integrat dedicat sprijinirii refugiatilor din Ucraina, dupa cum anunta Prefectura pe Facebook. Aici sunt centralizate toate ofertele de cazare si tot de la nivelul acestui centru se distribuie cazari pentru refugiati si se actualizeaza permanent lista cu locurile…

- Pediatrul Dorina Agachi este implicata activ in susținerea refugiaților, le ofera consultații medicale. Medicul ne spune ce lucruri sint necesare pentru mamele cu copii și ce alimente recomanda ea pentru a fi donate micuților, transmite Prime.md. ”Depunem tot efortul pentru a fi alaturi de copii. Parinții…

- Solidaritate in fiecare moment, in fata valului de ucraineni care fug din calea razboiului si ajung in tara noastra. In Romania, mii de oameni simpli ajuta cu ce pot. De la cazare, la pachete cu alimente ori produse de stricta necesitate.

- Deputații și angajații Parlamentului Republicii Moldova s-au solidarizat cu poporul Ucrainei și colecteaza lucruri de prima necesitate pentru refugiații din țara vecina, noteaza Noi.md Un punct de colectare a plapumelor, produselor igienice, inclusiv scutece pentru copii, produse alimentare cu termen…