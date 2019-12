Stiri pe aceeasi tema

- Democratii din Camera Reprezentantilor au publicat marti un nou raport in care il acuza pe Donald Trump ca a cerut Ucrainei sa intervina in alegerile din 2020 in beneficiul sau si ca obstructioneaza investigatia pentru demiterea sa, transmite CNBC.Raportul de 300 de pagini acuza existenta…

- Scrisoarea face referire la ''informatii despre activitati suspecte'' ce rezulta din documente pe care institutiile financiare le depun la organismul din Departamentul Trezoreriei insarcinat cu combaterea infractionalitatii economice. Nu este insa clar daca astfel de informatii despre Hunter Biden…

- Colonelul Alexander Vindman, un oficial din cadrul Consiliului pentru Securitate Nationala, care a auzit discuția între președintele SUA, Donald Trump, și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a declarat îngrijorat de cererea liderului american privind anchetarea unui rival politic,…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Democrații din Congresul Statelor Unite au trimis citații Pentagonului și Biroului pentru Buget de la Casa Alba, prin care cer documentele legate de decizia președintelui american Donald Trump de a bloca ajutorul militar acordat Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citațiile au fost…

- Oficialul american a confirmat miercuri, in cadrul unei declarații facuta in timpul vizitei sale in Italia, ca a asistat la discuția telefonica dintre cei doi șefi de stat, Donald Tump și Volodimir Zelenski. Mike Pompeo justifica conversația telefonica pe fondul politicilor Statelor Unite in Ucraina,…

- Adversarii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-au exprimat joi ingrijorarea privind criticile acestuia la adresa unor lideri europeni intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, transmite Reuters.Joe Biden este cel mai bine cotat in sondajele de opinie in cursa interna a Partidului…

- Camera Reprezentantilor din SUA a cerut oficial Casei Albe prezentarea stenogramei conversatiilor presedintelui Donald Trump cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar, in cazul unui refuz, echipa lui Joseph Biden a anuntat ca ar putea fi declansata procedura demiterii.Comisiile…