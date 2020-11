Ajutor urias pentru Afganistan. Tara va primi pana la 12 miliarde de dolari pana in 2024 Afganistanul va primi ajutoare de pana la 12 miliarde de dolari de la tarile donatoare pana in 2024, cu anumite conditii, a declarat marti ministrul finlandez al dezvoltarii si comertului la finalul unei conferinte de doua zile de la Geneva, relateaza AFP, Reuters si dpa.





"Donatorii au promis peste trei miliarde de dolari pentru primul an din planul pe patru ani" din 2021 pana in 2024, "cu angajamente anuale care ar trebui sa ramana la acelasi nivel an dupa an, ceea ce ar trebui sa insemne 12 miliarde de dolari pe patru ani", a declarat Ville Skinnari.



Suma este mai mica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

