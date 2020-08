Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autoritaților libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produsa la un depozit de azotat de amoniu din Beirut, pe 4 august. Explozia din capitala Libanului a luat viața a 154 de oameni și a ranit 5.000 de persoane. In deflagrație din Beirut…

- Douazeci de tone de provizii medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), necesare pentru a trata persoanele ranite in explozia uriasa produsa marti in portul din Beirut, au ajuns in capitala Libanului, a anuntat joi agentia specializata a ONU, transmite dpa potrivit Agerpres. Proviziile…

- Doua explozii puternice au avut loc marti, in Beirut, in zona portuara a orasului, cauza principala invocata de guvern fiind depozitarea neconforma a unei cantitati mari de azotat de amoniu. Peste 100 de persoane oameni si-au pierdut viata, alte cateva sute sunt ranite, iar sute de mii de locuitori…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante victimelor exploziilor de marti din capitala Libanului si afirma ca "Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile". "Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire grabnica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante victimelor exploziilor de marti din capitala Libanului si afirma ca "Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile"."Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire…

- "Guvernul Romaniei a aprobat in data de 11.06.2020, Hotararea pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, in vederea acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, la inceputul sedintei Executivului, ca Romania va acorda sprijin umanitar Ucrainei pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19. O hotarare de guvern in acest sens a fost inclusa pe ordinea de zi.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, la inceputul sedintei Executivului, ca Romania va acorda sprijin umanitar Ucrainei pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19, o hotarare de guvern in acest sens fiind inclusa pe ordinea de zi. Seful Guvernului a subliniat ca…