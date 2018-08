Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Reprezentanții autoritații locale din comuna prahoveana Brazi au reușit, din nou, sa iasa in evidența, prin grija financiara pe care o indreapta – de aceasta data – catre creșterea natalitații intr-una dintre cele mai bogate localitați ale județului. Cele mai noi ajutoare banești care…

- Fostul senator si ministru al Marilor Proiecte in Guvernul Ponta, Dan Sova, a ramas fara titlul de cetatean de onoare pe care orasul Corabia, din judetul Olt, i-l acordase in 2012. Decizia de retragere a titlului, luata de Consiliul Local, a venit ca urmare a condamnarii definitive a politicianului.Alesii…

- Ieri, am fost la Primaria Sectorului 3, de care aparțin, și am primit 1.000 de lei, pentru ca eu și soția avem peste 50 de ani de casnicie. Dar, am citit in ziare și am vazut și la televizor, ca Primaria Generala a Capitalei acorda pentru cuplurile cu 50 de ani de casnicie cate 1.500 de lei. Care este…

- O alunecare de teren s-a produs, joi, in comuna prahoveana Valea Doftanei, circulatia pe un drum judetean fiind afectata, iar autoritatile solicitand instituirea de urgenta a restrictiilor de tonaj. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, alunecarea de teren s-a produs…

- Judetul Dolj are cel mai mare numar de asistati sociali din tara, iar statul plateste anul 68 de milioane de lei pentru aproximativ 14.000 de persoane care nu au niciun venit. Parlamenul Romaniei a votat miercuri o lege prin care nu le mai da dreptul asistentilor sociali sa refuze un loc de munca sau…

- Consilierii locali au decis sa acorde ajutor financiar unei femei din Dej in vederea acoperirii prejudicilor cauzate de un incendiu. Aleșii locali din Dej s-au intrunit astazi, de la ora 15, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna mai, pe ordinea de zi aflandu-se și un proiect de hotarare care a vizat…

- Aleșii au votat fara probleme acordarea de sprijin financiar celor care investesc minimum 200.000 de euro și creeaza astfel cel puțin cinci locuri de munca. Consilierii locali vasluieni s-au intrunit, joi, pentru a dezbate și vota fix 13 proiecte de hotarare. Intrunirea a fost condusa de primarul Vasile…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti dimineata, la un depozit de materiale plastice din comuna comuna Bucov, judetul Prahova. In interior sunt peste 300 de tone de materiale plastice si un rezervor de 400 de litri de motorina, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit ISU Prahova,…