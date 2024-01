Ajutor substanțial de la Guvern pentru fermierii români: Peste 72 de milioane de euro pentru crescătorii de animale Ajutor substanțial de la Guvern pentru fermierii romani: Peste 72 de milioane de euro pentru crescatorii de animale Ajutor substanțial de la Guvern pentru fermierii romani: Peste 72 de milioane de euro pentru crescatorii de animale Guvernul a adoptat doua acte normative pentru a oferi un sprijin semnificativ fermierilor romani afectați de criza generata de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Un act instituie o schema de ajutor de stat in valoare de 16,1 milioane […] Ajutor substanțial de la Guvern pentru fermierii romani: Peste 72 de milioane de euro pentru crescatorii de animale Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

