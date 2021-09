Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii de ajutor social care semneaza un contract de munca pe cel putin doi ani vor primi ajutorul social o perioada de 6 luni de la incadrarea in munca, dupa ce Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta prin care introduce noi masuri pentru stimularea participarii pe piata muncii a beneficiarilor de ajutor social, pentru prevenirea dependentei de acest beneficiu, precum si pentru consolidarea ocuparii fortei de munca si reducerea somajului in randul…

- Noi reguli pentru beneficiarii de ajutor social: BONUS la angajare sau pot ramane fara indemnizație daca refuza un loc de munca Beneficiarii de ajutor social vor primi indemnizație timp de inca 6 luni, din momentul angajarii, daca se angajeaza pentru o perioada de cel puțin 24 luni, potrivit unui proiect…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi Ordonanta de Urgenta privind regimul deseurilor. Actul normativ majoreaza obiectivele privind reciclarea deseurilor municipale la 55% pana in 2025, se arata intr-un comunicat al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor și preluat de Agenția Agerpres.…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat miercuri, 11 august, ca Guvernul va adopta saptamana viitoare Ordonanța de Urgența privind transpunerea directivei single-use plastics. Odata cu adoptarea acestei ordonanțe, se va interzice comercializarea unor produse din plastic de unica folosința precum…

- Guvernul vrea sa stimuleze românii sa munceasca dupa ce împlinesc vârsta standard de pensionare, adica sa-și prelungeasca viața activa. În acest sens a fost pregatit un proiect de Ordonanța de Urgența. Pe lânga majorarea cu 50% a punctajului acelor persoane, documentul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanta de Urgenta care prevede interventia in cazul atacurilor ursilor. Potrivit documentului, in cazul ursilor care ajung in intravilanul localitatilor se permite impuscarea, doar daca siguranta cetatenilor este pusa in pericol.