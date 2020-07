Stiri pe aceeasi tema

- He Xiangjian, fondatorul Midea - unul dintre cele mai mari grupuri de electrocasnice din lume, a fost salvat de poliție dupa ce mai mulți rapitori au patruns in locuința sa din sudul Chinei inarmați cu explozibili, informeaza South China Morning Post.

- Numarul persoanelor care au cerut, in ultima saptamana, ajutor de șomaj, in SUA a scazut dar milioane de oameni iși pierd in continuare locurile de munca, pe fondul epidemiei de COVID-19, ceea ce sugereaza ca piața forței de munca ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a-și reveni, spune Reuters,…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au caștigat 434 miliarde de $ in timpul carantinei din U.S., care a fost inceputa la jumatatea lunii martie. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg au caștigat cel mai mult, primul marindu-și averea cu 34,6 miliarde de $, iar al doilea cu…

- Nu mai pot sa tac. Spitalul din Deva, cu peste 700 paturi și un personal de peste 1.200 de oameni, trateaza 97 de bolnavi COVID, din care peste 80% asimptomatici. Adevarații bolnavi mor cu zile, cerșind ajutor pe la porțile spitalelor apropiate… Cat va mai rabda pamantul??? Corina Laura Feier, directorul…

- Potrivit ageției RBC, corpul neinsuflețit al lui Dmitri Usov a fost gasit noaptea trecuta, in localitatea Usovo, in casa unde locuia businessmanul. Potrivit informațiilor preliminare, omul de afaceri s-a impușcat in cap. La locul faptei a fost gasit un pistol.

- Avocatul lui Tom Hagen neaga orice infractiune comisa de clientul sau, recunoscut drept unul dintre mogulii energiei din Norvegia, sustinand ca acesta are un cazier fara pata, necomitand pana acum nicio infractiune. Citeste si Povestea fostului milionar care se afla in izolare de peste 20…

- O mare parte din lume este pe cale sa se confrunte cu o foamete ”de proporții biblice” din cauza pandemiei, a avertizat șeful agenției pentru hrana a ONU, acesta spunand ca avem puțin timp pentru a lua masuri inainte ca sute de milioane de oameni sa ramana fara mancare, scrie Guardian, potrivit Hotnews.…

- Crucea Rosie Dambovita a sprijinit cu 50 de paturi DGASPC Dambovita,Centrul de batrani de la Racari si Asociatia Suflet pentru Oameni pentru ca acestea sa poata sa puna in aplicare obligativitatea prevazuta in Ordo nanta Militara nr.8. Cele 50 de paturi sunt folosite pentru amenajarea de spatii pentru…