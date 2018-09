Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca sunt in analiza 13 proiecte de investiții private in Romania ce insumeaza investiții in valoare de 1,36 miliarde lei și care vor primi ajutor de stat pana la sfarșitul acestei luni.„Modificarea schemei de ajutor de stat pentru…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania, va depune 3 proiecte de investitii, in valoare totala de 15 milioane de euro, in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie.

- Ministerul Finantelor a anuntat ca, din 10 septembrie, companiile pot depune cereri de finantare prin schema de ajutor de stat 807/2014.”Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, se transmit la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, din Bd.…

- La finele lunii iulie, nivelul cumulat al activelor nete ale celor cinci SIF a fost de 8,57 miliarde, in creștere cu 1,3% fața de nivelul inregistrat la sfarșitul lunii iunie, potrivit unui raport publicat miercuri de Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania - AAF.In plus, exprimat…

- Potrivit ministrului Fondurilor Europene, situația la zi a fondurilor europene in Romania se prezinta astfel: • 2,43 miliarde euro sunt plațile efectuate catre beneficiarii romani de fonduri europene, prin Programele Operaționale gestionate de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul…

- Importurile de îmbracaminte si accesorii s-au cifrat la 528,1 milioane de euro, fiind cu 11,9% mai mari comparativ cu cele din anul precedent, înregistrându-se astfel un excedent de 303,7 milioane euro pe acest segment. În primele patru luni din 2018 exporturile…

- retele Romania inregistreaza pierderi de energie in valoare de 4 miliarde de euro pe an, valoare dubla fata de media Uniunii Europene (UE), a declarat, intr-o conferinta de specialitate, Dan Nica, membru al Parlamentului European, citat de Bursa.ro. „Mix-ul energetic al Romaniei este…

- Comisia Europeana a aprobat finantarea lucrarilor la autostrada Câmpia Turzii – Târgu Mures, proiect în valoare de 248 milioane euro, care trebuia sa fie facut deja. ”Banii vor intra în bugetul national pentru a fi folositi la realizarea…