Stiri pe aceeasi tema

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Veste buna. Consiliul Europei a convenit sa despagubeasca Romania și Italia pentru dezastrele naturale din 2022, iar Turcia pentru cutremurele din februarie 2023 . Suma totala pentru cele trei va fi de 454,8 milioane euro. Europa vrea sa ajute țarile lovite de calamitați in 2022 și 2023. 454, 8 milioane…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- Inflația din Turcia a crescut din nou in iulie, ajungand la 47,83% in ritm anual, dupa ce incetinise timp de opt luni, potrivit datelor oficiale publicate joi și citate de „Le Figaro”. Creșterea prețurilor de consum ajunsese, in iunie, la 38,2% in ritm anual, cel mai scazut nivel din ultimele optsprezece…

- Prețul mașinilor second hand a crescut foarte mult in Romania, dar și in Europa. Cauzele sunt multiple, dar cel mai puternic a lovit industria auto criza microcipurilor care a izbucnit in timpul pandemiei de Covid-19. Dupa aproape 2 ani de la ”normalizarea situației” marii producatori de mașini au intarzieri…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis o atenționare de calatorie in Italia din cauza unor perturbari ale zborurilor de pe aeroportul Torino – Caselle. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca, potrivit…

- Urmeaza un nou val de caldura in Europa, denumit „Cleon”. Romania va fi printre cele mai afectate țari. Europa se topeste la soare . In destinatii populare pentru romani precum Grecia, Turcia, Italia sau Spania, temperaturile depasesc 40 de grade . Meteorologii avertizeaza ca saptamana viitoare urmeaza…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 26.06.2023 – 03.07.2023 Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii…