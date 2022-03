Stiri pe aceeasi tema

- Politistii suceveni au identificat mai multe parcari si zone de refugiu pentru ca soferii din Ucraina sa aiba unde sa se odihneasca, iar acestia vor putea primi si un ceai cald, o cafea sau o gustare, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Miercuri, 9 martie, mamele refugiate din Ucraina, copiii acestora, dar si alte persoane care se afla in acest moment la Asezamantul filantropic Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare din municipiul Constanta, au primit mucenici moldovenesti. Potrivit preotului Claudiu Banu, "toti rezidentii Asezamantului,…

- Premierul moldovean Natalia Gavrilița a indemnat comunitatea internaționala, intr-un interviu acordat duminica CNN , sa ofere mai mult ajutor in criza umanitara provocata de refugiații ucraineni, care-și parasesc țara cu miile in urma razboiului declanșat de Rusia. „Asistam la o criza umanitara extraordinara”,…

- Politistii rutieri si de ordine publica din Alesd si Marghita au venit joi in sprijinul refugiatilor ucraineni, pe DN 1 si pe DN 19, pentru a preveni producerea de accidente rutiere pe fondul oboselii la volan, a informat, intr-un comunicat, IPJ Bihor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- La data de 03 martie 2022, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat o acțiune pe linie rutiera, ce a avut ca scop prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in special a celor produse pe fondul oboselii la volan.…

- Avand in vedere ca in aceasta perioada traficul rutier a crescut in județul Bihor, fiind tranzitat și de vehicule conduse de cetațeni ucraineni, polițiștii rutieri și de ordine publica din Aleșd și Marghita au venit in sprijinul acestora și au desfașurat joi, 3 martie 2022, o acțiune cu caracter informativ…

- Angajatii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au sanctionat cu 500 de lei si un sofer de taxi care a refuzat sa transporte la hotel o familie de ucraineni, mentioneaza sursa citata."Sprijinul pentru refugiatii ucraineni nu este insotit mereu de intentii bune. Exista,…

- Moldova a intins o miina de ajutor refugiaților din Ucraina. Mai mulți agenți economici, dar și oameni de rind s-au solidarizat cu poporul ucrainean și sint gata sa ofere ajutor celor care au ajuns in țara noastra. Mai jos gasiți o lista cu linkuri utile pentru refugiații ucraineni. Linkuri utile pentru…