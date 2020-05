Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda o suma pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat, ca masura activa de ocupare a fortei de munca, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban. "In ceea ce priveste masurile active de ocupare a fortei de munca, cu…

- Șomajul tehnic se menține și dupa 1 iunie pentru anumite categorii de angajați. Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat ca masura va fi valabila pentru cei care lucreaza in sectoare in care se aplica in continuare restricții, precum restaurante și in industria spectacolelor.

- Pentru companiile care isi vor reporni activitatea dupa eliminarea restrictiilor Guvernul vrea sa treaca de la masura somajului tehnic la „o masura activa”. Adica pentru orice persoana care este reangajata, care revine in activitate in companiile pentru care se ridica restrictiile Guvernul participa…

- Triaj pentru romanii care revin la munca, dupa 15 mai. Care sunt primele masuri de relaxare In asteptarea vremurilor cand vom iesi din starea de urgenta, autoritatile se gandesc la un triaj national pentru cei care se vor intoarce la munca. Acestora le va fi măsurată temperatura, în…

- Vin vești mult așteptate de romanii aflați in șomaj tehnic. Platile pentru somajul tehnic vor fi facute, cel mai tarziu, la inceputul saptamanii viitoare pentru 570.000 de salariati pentru care au fost depuse cereri pentru luna martie, a declarat, joi, presedintele Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- "Suntem pregatiti sa asiguram plata sumei necesare angajatilor in somaj tehnic. Vom asigura resursele financiare. Saptamana aceasta vom avea pe masa guvernului Ordonanta de Urgenta de rectificare a bugetului in care avem cateva obiective precise: cresterea alocarilor pentru sanatate si, de asemenea,…

- Romanii care au contract de munca și activitatea le-a fost afectata din cauza pandemiei de COVID-19 vor primi șomaj tehnic in suma de 75% din salariul mediu brut pe economie. Angajatorii depun solictare la ANOFM pentru angajați, iar cei care nu au contract de munca depun solicitare personal la ANPISȘeful…