Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva pandemiei de coronavirus va pleca, miercuri dimineata, din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban, informeaza Agerpres.Potrivit unei informari a Guvernului, convoiul format din 20 de camioane se va deplasa din rondul din Piata Victoriei in directia DN1, pe Bulevardul Aviatorilor.Alaturi de premier, la eveniment urmeaza sa mai ia parte ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…