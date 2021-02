Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul umanitar extern de urgenta acordat de Guvern cu titlu gratuit Republicii Moldova in efortul de combatere a pandemiei COVID-19 va consta, in prima faza, in echipamente de protectie medicala in suma de aproape 11 milioane de lei, transportul urmand a fi efectuat de reprezentanti ai IGSU in perioada…

- „Așa nu se mai poate”, a declarat premierul Florin Cițu, miercuri, dupa ședința de Guvern. „Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute de aceasta economie, cheltuieli care au fost crescute din pix in ultimii patru ani de zile”, a explicat primi-ministrul. Guvernul a discutat prima forma a unei Ordonanțe…

- „In hotararea Comitetului pentru Situații de Urgența a aparut o propunere pentru operatorii economici care nu respecta normele de combatere a pandemiei. Din pacate, chiar daca unele restricții au ramas in vigoare, sunt foarte mulți care nu respecta regulile. Am modificat: li se va suspenda activitatea…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București și nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. „Pacienții sunt in stare generala buna,…

- Transportate de o aeronava a Forțelor Aeriene Romane din Qatar, pachetele de seringi de aproximativ cinci tone au ajuns ieri, 21 ianuarie, in Romania. ”O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 30 decembrie, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de coronavirus, alaturi de premierul Florin Cițu, de șeful DSU Raed Arafat și de trei miniștri, a informat Administrația Prezidențiala.La ședința de la Palatul Cotroceni au participat președintele…

- Președintele Klaus Iohannis va avea astazi, la ora 12:00, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de coronavirus, alaturi de premierul Florin Cațu, de șeful DSU Raed Arafat și de trei miniștri, a informat Administrația Prezidențiala.La ședința de la Palatul Cotroceni vor participa președintele…

- Pompierii care au intervenit, sambata seara, pentru stingerea incendiului izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean Neamț, au fost trimiși in izolare dupa ce superiorii au constatat ca aceștia au interacționat cu bolnavii de COVID-19 fara sa poarte echipament de protecție. Conform stiridiaspora,…