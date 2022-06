Ajutor pentru producătorii de struguri de masă. Cine beneficiază de sprijin Guvernul a aprobat un ajutor de minimis de 1.200 euro/ha pentru susținerea producției de struguri de masa, in baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Bugatul total este de 15 milioane lei, iar valorificarea producției se face pana la data de 29 noiembrie inclusiv. De aceasta masura pot beneficia producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, precum și producatorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima data in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

