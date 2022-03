Ajutor pentru proaspete mămici. 2.000 de lei pentru fiecare bebeluș Femeile aflate in situații de risc și care devin mame incepand cu anul acesta vor putea beneficia de un ajutor in valoare de 2.000 de lei, in cadrul unui program cu o valoare de 12 milioane de euro, din fonduri europene, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea. ” Nu se ofera direct bani, pe care […] The post Ajutor pentru proaspete mamici. 2.000 de lei pentru fiecare bebeluș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

