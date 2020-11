Ajutor pentru persoanele fără adăpost Direcția de Asistența Sociala prin Centrul Social de Urgenta pentru Adulti (Adapostul de Noapte) continua sa vina in sprijinul persoanelor fara adapost! Aveți posibilitatea de a anunța centrul daca observați persoane care stau pe strazi, prin apelarea numarului de telefon: 0361-919. Capacitatea centrului pe perioada pandemiei este de 40 de paturi (din cauza distanțarii fizice), […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

