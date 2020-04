Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 200 de mii de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA, scrie biziday.ro. Acestea vor fi distribuite, cu prioritate, in spitalele din județele in care sunt cele mai multe cazuri de coronavirus…

- Materiale medicale, in loc de armament. Romarm incepe producția de maști și combinezoane. Companiile pot primi pana la 200.000 euro pentru productia de materiale sanitare Compania Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia…

- Pe fațata hotelul InterContinental, din București, a fost afișata o inima, formata din luminile de la zece camere, iar pe pagina de Facebook a hotelului a fost postat și un mesaj de incurajare, „in semn de recunoștința pentru toți eroii necunoscuți care lupta sa salveze vieți in aceste zile”.„In aceste…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca nerespectarea masurilor privind carantina de catre romanii care revin in tara din zonele afectate de coronavirus va fi sanctionata penal. Ministrul a invocat articolul 352 din codul penal care prevede inclusiv pedeapsa cu inchisoarea pentru „zadarnicirea…

- In Bulgaria este alerta din cauza gripei sezoniere si in mai multe regiuni au fost inchise scolile si gradinitele. Potrivit autoritatilor sanitare de la Sofia, sunt peste doua sute de cazuri de imbolnaviri, dar nu a fost semnalat niciun deces. Spitalele din Bulgaria sunt luate cu asalt de oamenii care…