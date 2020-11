Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat programul IMM Factor, introdus de Romania. Cați bani pot primi firmele, sub forma de garanții și granturi Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 1,043 miliarde de lei (216 milioane de euro) introdusa de Romania pentru a sustine IMM-urile afectate…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 1,043 miliarde de lei (216 milioane de euro) introdusa de Romania pentru a sustine IMM-urile afectate de pandemia de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, anunța AGERPRES.…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 1,043 miliarde de lei (216 milioane de euro) introdusa de Romania pentru a sustine IMM-urile afectate de pandemia de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 12,4 milioane EUR (59,5 milioane RON) pentru sprijinirea producatorilor de vin afectați de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public se va acorda sub forma…

- Comisia Europeana aproba ajutorul de stat de 12,4 mil. euro cu care Romania sprijina producatorii de vin afectați de pandemie Comisia Europeana a anuntat vineri ca a aprobat o schema de ajutor introdusa de Romania, cu un buget de 59,5 milioane lei (12,4 milioane euro), destinata sprijinirii producatorilor…

- „Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de 7,4 milioane de euro, aproximativ 35,7 milioane de lei, destinata Romaniei, pentru a sprijini intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii bovinelor si care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri o schema in valoare de 7,4 milioane de euro (aproximativ 35,7 milioane RON) destinata Romaniei, pentru a sprijini intreprinderile care iși desfașoara activitatea in sectorul creșterii bovinelor și care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare destinata Romaniei, in valoare de 935 de milioane de euro (peste 4,5 miliarde de lei), pentru a sprijini intreprinderile afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Sprijinul…