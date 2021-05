Ajutor pentru Gaza: Israelul vrea un mecanism internaţional pentru a ocoli Hamas Ministerul israelian al Apararii a comunicat luni ca planurile de reconstructie in Fasia Gaza, devastata de un nou conflict, vor trebui sa treaca printr-un "mecanism" international cu scopul de a ocoli Hamasul palestinian, aflat la putere in enclava, pentru a ajunge direct la populatie, informeaza AFP. Armata israeliana acuza cu regularitate Hamas de deturnarea ajutorului international destinat enclavei saracite sub blocada israeliana de aproape 15 ani in scopuri militare si de utilizarea accesoriilor din metal ale canalizarilor pentru a fabrica rachete. "Pentru a atinge obiectivele reabilitarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce conflictul dintre Hamas și statul evreu continua, tunelurile sapate de mișcarea islamista palestiniana raman o ținta principala pentru armata israeliana. Pentru armata israeliana, tunelurile sapate de Hamas in Fașia Gaza reprezinta „coloana vertebrala” a operațiunilor mișcarii islamiste…

- In aceste zile tensiunile din Fașia Gaza sunt tot mai mari. Blitz-ul israelian de 9 zile de bombardament a distrus mai multe ținte Hamas. In același timp premierul isarelian Netanyahu promite sa atace Gaza pana cand vor fi distruse toate obiectivele teroriste. Israelul a declarat ca a incercat sa-l…

- Israelul l-a ucis luni pe Hossam Abu Harbid, un comandant militar al gruparii islamiste palestiniene armate Jihadul Islamic, intr-un atac aerian in Fasia Gaza, anunta armata israeliana si o sursa din cadul miscarii, relateaza Reuters.

- Trei rachete au fost lansate vineri seara din Siria în Israel, primele de când a început escaladarea violenței între armata israeliana și Hamasul palestinian, potrivit unei surse militare din Ierusalim, relateaza AFP.O racheta a aterizat pe teritoriul sirian, iar celelalte…

- Armata israeliana a doborat, vineri dimineata, o drona lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza de organizatia islamista Hamas, anunta un oficial militar israelian, potrivit mediafax. "Drona a fost urmarita si doborata", a comunicat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform…

- Razboi psihologic sau simpla greseala? Dupa ce a anuntat prezenta soldatilor sai in Fasia Gaza, armata israeliana a dat inapoi vineri, invocand o "problema de comunicare interna", intr-un moment in care bilantul loviturilor sale in acest teritoriu palestinian in cursul saptamanii a depasit pragul…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat, joi dupa-amiaza, o unitate de informatii a organizatiei islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, precum si apartamentele unor lideri islamisti, informeaza cotidianul Times of Israel. Conform armatei israeliene,…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…