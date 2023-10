Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner trece prin una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale, dupa ce a fost diagnosticata din nou cu cancer. Artista a avut-o alaturi doar pe fiica ei, pentru ca foștii soți nu i-au spus nici macar o vorba buna.Rona Hartner face tratament dupa ce a fost din nou diagnosticata cu cancer.…

- Țarile și instituțiile Uniunii Europene au promis ca vor oferi Ucrainei un ajutor de doua ori mai mare decit Statele Unite. Despre acest lucru a anunțat pe 7 septembrie Institutul pentru Economie Mondiala din Kiel (IfW Kiel). "Europa a depașit in mod clar Statele Unite in privința promisiunilor de a…

- Mulți localnici din orașul Uricani din Hunedoara deplang soarta fostei așezari miniere, chiar daca a devenit stațiune turistica. Oamenii nu s-au impacat cu ideea renunțarii la minerit, intr-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania.

- Un autoturism inmatriculat in județul Caraș-Severin s-a rasturnat vineri dupa amiaza in sensul giratoriu situat pe DN 79 (Arad-Oradea) in orașul Chișineu-Criș. Potrivit informațiilor furnizate... The post O mașina inmatriculata in Caraș-Severin s-a rasturnat in sensul giratoriu din orașul Chișineu-Criș…

- Dialogul liderilor țarilor BRICS, ai țarilor africane și a entitaților noi emergente a avut loc, joi, la Johannesburg, Africa de Sud. In cadrul acestui eveniment prezidat de președintele țarii gazda, Cyril Ramaphosa, au participat liderilor țarilor BRICS și din peste 60 de state africane și entitați…

- Totul a avut loc in orașul Volos in zona central-estica a Greciei. Explozia a fost atat de puternica incat geamurile localnicilor din zona s-au facut țandari iar oamenii au ieșit speriați din case. ⚡️Video of a massive explosion in Greece a short while ago pic.twitter.com/dOTgZyNJ35 — War Monitor (@WarMonitors)…

- Polițiștii locali au acordat primul ajutor unei femei in varsta de 95 de ani – careia i s-a facut rau – pana la sosirea ambulanței.... The post Polițiștii locali au acordat primul ajutor unei femei in varsta de 95 de ani care a cazut pe strada, in Vlaicu appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Grupurile celor care merg in vacanța in Grecia sunt pline de anunțuri de obiecte pierdute. Oamenii cer ajutor pe paginile de socializare ca sa-și recupereze diverse bunuri, de la haine și chei pana la pisici.