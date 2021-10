Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 crește semnificativ de la o zi la alta, astfel unele localitați deja au intrat in carantina, insa CEO-ul și președintele Pfizer, Albert Bourla vine cu o declarație in…

- „Impreuna sa fim luptatori pentru viața și bunastarea omului și pentru dezvoltarea comunitaților locale din Romania și din Republica Moldova” In calitate de președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu…

- Previziunile sumbre legate de sanatatea copiilor din ziua de astazi arata ca fara o intervenție rapida și eficienta, mai bine de jumatate dintre copiii de astazi vor fi obezi peste 30 de ani. Specialiștii afirma ca exista și o stransa legatura intre alimentația copiilor și speranța lor de…

- Muzeul Abandonului, primul muzeu-forum digital si participativ, precum si Campania publica de colectare a obiectelor marturii despre viata copiilor abandonati in institutiile de protectie ale Romaniei, va fi lansat de asociatia Q-Arts. Obiectele vor fi colectate in format digital si vor sta la baza…

- Romania culturala revine la viata normala, a afirmat sambata premierul Florin Citu, referindu-se la organizarea mai multor festivaluri, intre care Festivalul George Enescu. "Romania culturala revine la viata normala! Este o mandrie sa putem gazdui si in acest an Festivalul International George Enescu…

- Copiii nascuți in timpul epidemiei Covid au performanțele cognitive verbale, motorii și generale semnificativ reduse in comparație cu copiii nascuți anterior, arata un studiu realizat in SUA. Primii cațiva ani din viața unui copil sunt critici pentru dezvoltarea cognitiva. Dar, odata cu inchiderea…

- Carmen Chindriș este una dintre cele mai frumoase și mai talentate artiste din Romania. Vedeta este extrem de activa pe rețelele de socializare și iși ține mereu fanii la curent cu ceea ce se intampla in viața ei.

- Primii beneficiari ai cursurilor tinute in spital ar putea fi aproximativ 250 de copii internati la Institutul Oncologic din Bucuresti, Institutul Fundeni si Spitalul Marie Curie. Sute de copii iși traiesc, din pacate, copilaria, in spitalele din Romania. De la cele mai fragede varste, ei duc o lupta…