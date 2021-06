Stiri pe aceeasi tema

- Romania este din nou la coada Uniunii Europene (UE). De data aceasta suntem aproape ultimii la reciclarea deșeurilor. Romania ocupa locul 26 dintre cele 27 de state europene la reciclarea deșeurilor. In acest context sunt propuse mai multe proiecte de lege pentru rezolvarea problemelor de mediu. O propunere…

- Romania ocupa locul 26 la reciclarea deșeurilor, dintre cele 27 de state europene. Parlamentarii vor mai multe legi pentru probleme de mediu. Pe de o parte, copiii ar putea studia educație ecologica la școala, pe de alta adulții ar putea plati mai mult pentru gunoiul pe care il produc. Programa școlara…

- Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Maria Montessori” din Constanța a realizat acest proiect cu in urma campaniei de strangere de fonduri organizata sub egida Music for Autism. Copiii cu nevoi speciale care urmeaza cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Maria Montessori din Constanța…

- Este vorba de Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Maria Montessori din Constanța, care a fost inclus in cea mai recenta campanie sub egida Music for Autism. Copiii cu nevoi speciale care urmeaza cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Maria Montessori din Constanța au la dispoziție,…

- Cei mai mulți parinți s-au bucurat ca, dupa o luna de vacanța, copiii lor au ieșit din școala virtuala și au intrat in clase, miercuri, cand a reinceput școala. Orele cu prezența fizica ii ingrijoreaza insa pe unii: se intreaba cum o sa-i afecteze COVID pe copii in cazul ca se imbolnavesc, dar și cum…

- Sectorul ospitalitații (HoReCa), care contribuie cu aproape 5% la PIB și asigura mai bine de 4% din totalul angajaților cu contract individual de munca, este,probabil, cel mai afectat domeniu de pandemia de COVID-19. Masurile adoptate de stat in sprijinul acestui sector anul trecut au fost bine-venite,…

- Fara fapte, vorbele noastre sunt zadarnice. Asadar, prieteni dragi, pentru 24 de ore, am ales sa fiu ambasador pentru un proiect tare drag sufletului meu: Tabara Dulce, un loc unde copiii cu autism, sindrom Down si nu numai, isi pot regasi bucuria, tihna si prietenii. Pentru ca misiunea mea sa fie incununata…

- Senatrul PSD Gabriela Firea a criticat, marti, renuntarea la proiectul care viza acordarea unor facilitati fiscale pentru educatia timpurie a copiilor, afirmand ca decizia a fost luata de catre Ministerul Finantelor, in conditiile in care Romania are aproape 1,3 milioane de copii care traiesc sub…