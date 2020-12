Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, pus sub acuzare de DNA Constanța pentru fraude europene, a fost selectat prin Asociația pentru Implementarea Democrație sa implementeze un proiect de aproape patru milioane de lei din bani europeni la Primaria Alexandria, scrie Presshub. Banii vor fi cheltuiti pentru licențe de…

- CFA Romania: Impactul economic al pandemiei se va resimti puternic pana in trimestrul III al anului 2021. Cursul depașește 5 lei/euro in urmatoarele 12 luni Impactului economic al pandemiei se va resimti puternic pana in trimestrul III al anului 2021, apreciaza analiștii Asociatiei CFA Romania, potrivit…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in octombrie fata de luna anterioara cu 2,3 puncte, pana la valoarea de 32,1 puncte, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a scazut cu 22,4 puncte, potrivit CFA Romania.…

- "In luna octombrie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut fata de luna anterioara cu 2,3 puncte pana la valoarea de 32,1 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 22,4 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat componentei de conditii…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in septembrie fata de luna anterioara cu un punct procentual pana la valoarea de 34,3 puncte, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a scazut cu 13,2 puncte.Aceasta…

- ”In luna august 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 3 puncte pana la valoarea de 33,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 9,4 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului”,…

- Primaria orașului Sinaia a anunțat ca a fost semnat un protocol de colaborare prin care vor fi refacute aleile Pelesului si va fi construita o statuie a regelui Mihai. Documentul a fost semnat la primaria orasului Sinaia, in prezenta Altetei Sale Regale Principesa Sofia, de catre a Bogdan Gheorghiu,…

- De la inceputul anului 2020 și pana in prezent, Jandarmeria Romana a recuperat cantitatea de 759,8 de material lemnos. In aceeași perioada, oamenii legii au aplicat 2.074 de amenzi, in valoare totala de 1.208.142 de lei pentru incalcarea legislației specifice privind combaterea taierilor ilegale de…