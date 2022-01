ACTUALIZARE ÎN MARAMUREȘ – Noaptea trecută, poate cea mai geroasă din acest an

Noaptea trecută a fost poate cea mai geroasă noapte din acest an. La Fărcașa au fost -21 grade Celsius, în Țara Lăpușului am avut -28 grade Celsius, iar în Baia Mare au fost către -18 grade C. Frigul s-a simțit în Baia Mare încă de… [citeste mai departe]