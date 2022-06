Peste 4700 de persoane refugiate au primit sprijin concret și imediat la nivel național Peste 2500 nopți de cazare gratuita in București pentru familiile de refugiați ucraineni Ajutor oferit refugiaților ucraineni ajunși in comunitați din 12 județe: București, Alba, Argeș, Arad, Bistrița-Nasaud, Brașov, Galați, Iași, Cluj, Maramureș, Tulcea și Satu Mare Fundația Regala Margareta a […] The post Ajutor pentru 4700 de refugiați prin proiectul Fundației Regale Margareta a Romaniei dedicat copiilor și familiilor refugiate din Ucraina first appeared on Suceava News Online .