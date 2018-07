Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda sa asiste la finala Cupei Mondiale, daca vor fi eliberati pana la data disputarii ultimului act al turneului final din Rusia, 15 iulie, informeaza Le Soir.

- Un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze a murit vineri, din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, relateaza AFP. ''Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe drumul de…

- Echipele de salvare thailandeze au început cursurile de înot si scufundari cu cei 13 membri ai unei echipe de fotbal din Thailanda, blocata de mai mult de 11 zile într-o pestera inundata.

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, captivi de zece zile intr-o grota inundata in Thailanda, ar putea fi blocati in pestera timp de mai multe luni, conform armatei thailandeze, care a comunicat ca se pregateste sa trimita provizii alimentare pentru cateva luni si persoane care sa antreneze…

- Doisprezece copii si antrenorul lor de fotbal, captivi de noua zile intr-o grota inundata din Thailanda, au fost gasiti „teferi si nevatamati“, a anuntat luni seara guvernatorul provinciei, relateaza AFP.

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…

- Jucatorii echipei de fotbal blocați intr-o peștera din Thailanda de noua zile au fost gasiți in viața luni de catre forțele navale speciale, care s-au alaturat echipelor de intervenție, relateaza BBC.Cei 12 baieți cu varste cuprinse intre 11 și 16 ani și antrenorul lor in varsta de 25 de ani…

- Parintii celor 12 copii blocati de trei zile intr-o pestera din Thailanda s-au rugat, marti, langa grota unde au fost reluate operatiunile de cautare, a constatat un jurnalist al AFP. Unii dintre parinti baietilor si-au petrecut noaptea pe terenul noroios din parcul national situat in nordul Thailandei,…