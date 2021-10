Stiri pe aceeasi tema

- Romania cere sprijin international pentru gestionarea pandemiei de coronavirus, iar CNSU a adoptat, sambata seara, o decizie pentru solicitarea de medicamente, echipamente, echipaje si echipe medicale necesare in tratarea pacientilor cu forme severe si critice de COVID-19.

- Reprezentanta Organizației Mondiale a Sanatații Heather Papowitz, director pentru situații de criza medicala, aflata in țara noastra, spune ca toata lumea, de la guvern pana la cetațean, trebuie sa se implice in gestionarea pandemiei. Declarația a fost facuta la finalul intalnirii ce a avut loc marți…

- Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania, acuza guvernanții ca nu au avut curajul sa implementeze masuri necesare și se fac vinovați de actuala criza sanitara. Intr-un interviu acordat luni pentru RFI , medicul a subliniat ca la finalul pandemiei vor trebui trași la raspundere penala…

- Dionis Cenușa a criticat dur regimul PAS-Maia Sandu pentru modul în care aceștia gestioneaza pandemia de COVID. ”În toata lumea, pentru eșecul vaccinarii și creșterea numarului de infecții este criticat guvernul, numai nu în Moldova. Da, când Socialiștii…

- Romania primeste ajutor extern pentru gestionarea pandemiei Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România primeste ajutor extern pentru a gestiona pandemia. Miercuri au ajuns în țara noastra 50 de concentratoare de oxigen aflate în stocurile Poloniei, distribuite prin…

- Italia este alaturi de Romania, aproximativ 5.200 de doze de anticorpi monoclonali au fost trimise din Milano. Acești anticorpi pot bloca capacitatea virusului de a se fixa pe celulele umane, prin urmare, romanii au șansa de a fi salvați. Romania primește ajutor și din partea Germaniei.

- Astfel, conducerea Ministerului Educatiei doreste ca in anul scolar 2021 2022 sa se dea teze in mod normal, in conditiile in care atat in anul scolar trecut, cat si in semestrul al doilea din anul scolar 2019 2020, ele au fost suspendate din cauza pandemiei si a scolii online.Noul an scolar 2021 2022…

- Romania se confrunta, deja, cu cel de-al patrulea val, se pare mai agresiv, al pandemiei de COVID 19. Numarul cazurilor confirmate creste de la o zi la alta, am depasit din nou 2.000 de infectari la fiecare 24 de ore. Creste si numarul pacientilor internati in spital, precum si al celor cu forme severe,…