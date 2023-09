Stiri pe aceeasi tema

- OCPI Prahova anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr.26, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii Imobiliare nr 7/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Potrivit RAJA, astazi, in data de 25 august 2023, o avarie la conducta de alimentare de pe strada Mihai Viteazu din municipiul Constanta, va lasa o parte dintre locuitorii din municipiu fara apa in intervalul orar 11:30 ndash; 14:30. Conform unui comunicat de presa transmis de S.C. RAJA S.A., o avarie…

- In temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a soluționa…

- Prin dispozitia nr.2.141 emisa de primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, municipalitatea vrea sa recupereze suma de159.023,28 lei, reprezentand contravaloarea desfiintarii pe cale administrative a unor constructii nelegal executate pe un teren care apartine domeniului public al municipiului.Terenul…

- In septembrie 2021, Decebal Fagadau, fostul primar al municipiului Constanta, a fost audiat in dosar si, incercand sa isi demonstreze nevinovatia, a sustinut, printre altele, ca in toata perioada in care a ocupat functii publice a "aparat interesele municipiului Constantaldquo;, ca a "respectat drepturile…

- Noul ministrul al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN, care sunt cele mai importante subiecte pentru care se cauta solutii in cel mai scurt timp. Intrebata cand va fi gata legea salarizarii si cand vor fi primele majorari acordate, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu…

- Stere Hira a demisionat din functia de director al AFI Constanta SRL Mandatul Iulianei Dobrin de director interimar al societatii inceteaza pe 8 iulie a.c. Ca niciodata in istoria administratiei publice locale, duminica, 9 iulie la ora 12.00, este convocat Consiliul de Administratie al societatii Administratia…

- Institutiile publice nu mai au voie sa le ceara cetatenilor dosar cu sina pentru depunerea documentelor sau copii ale actelor emise de o alta inutie a statului. Legea care aceasta obligativitate a intrat in vigoare, iar acum intreaga procedura trebuie sa se desfasoara online. Functionarii publici au…