- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Romani care vor sa-și renoveze locuința vor primi de la Guvern noi vouchere. Este vorba despre noul program național ”Casa eficienta energetic” prin care romanii pot primi, sub forma de voucher, 72.500 de lei pentru renovarea locuinței. “Obiectivul specific al investiției il reprezinta crearea unui…

- Palatul Cotroceni intra in reparații pentru cea de-a 16-a oara in timpul celor doua mandate ale președintelui Klaus Iohannis. Administrația Prezidențiala a contractat nu mai puțin de 16 ori lucrari similare la Palatul Cotroceni incepand cu anul 2016, din primul mandat de președinte al lui Klaus Iohannis,…

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…