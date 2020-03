Ajutor gratuit pentru IMM-uri cu implementarea procedurilor de telemunca Startup-up IT Tknos vine in sprijinul companiilor mici si mijlocii din Romania care au nevoie de acces rapid la un mediu de lucru de la distanta pentru angajati in contextul epidemiei de coronavirus, oferind consultanta gratuita pentru stabilirea sistemului si procedurilor aferente.



In acest fel, startup-ul sustine antreprenorii romani si companiile mici si mijlocii sa se adapteze rapid la contextul epidemiologic cu coronavirus si la masurile care se impun ca urmare a recomandarilor existente si viitoare ale autoritatilor.



"Lucrul de la distanta este prima masura care se impune… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

