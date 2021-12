Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta privind ajutorul financiar de 1.200 de lei, care se acorda in ianuarie celor cu pensie mai mica sau egala cu 1.600 de lei, ar putea fi aprobata pana vineri, a declarat miercuri, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, informeaza…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat cum va fi aplicat sprijinul promis de Guvern pentru pensionarii cu venituri mai mici de 1.600 de lei, in luna ianuarie. Nu vor fi pensionari cu pensia mai mica de 2200 de lei in ianuarie. Marius Budai a declarat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca in…

- „Astazi au fost aprobate și cele doua ordonante care implementeaza mare parte din pachetul social promis in programul de guvernare și urmeaza o a treia ordonanța care e pe traseul de avizare.Prima ordonanța se refera la alocația de stat pentru copiii si indemnizatia pentru persoanele cu dizabilitați,…

- Ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici: Pensionarii vor primi minim 2200 de lei in luna ianuarie Ajutorul pentru pensionari i cu venitori mici: Pensionarii vor primi minim 2200 de lei in luna ianuarie 2,5 milioane de pensionari vor primi, in ianuarie 2022, venituri minime de 2.200 de lei. Anunțul…

- Ministrul Muncii a anunțat, aseara, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca niciun pensionar cu venituri mici din Romania nu va primi mai puțin de 2.200 de lei in luna ianuarie. Marius Budai spune ca toți pensionarii care au o pensie de pana in 1.600 de lei vor primi un sprijin de la stat pentru a putea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca in programul de guvernare nu este cuprinsa o noua lege a pensiilor, ci modernizarea actualei legi, prioritatea zero a Executivului fiind implementarea pachetului social de la 1 ianuarie 2022, potrivit Agerpres. „Dupa cum stiti, prin PNRR sta prinsa o consultanta…

- Salariile personalului auxiliar din sanatate, cum sunt asistentele și brancardierii, ar putea crește anul viitor, a anunțat ministrul Finanțelor Adrian Caciu, la Antena 3. Guvernul analizeaza și situațiile din alte sisteme, cum este invațamantul. „In sistemul sanitar exista niste decalaje intre partea…

- Masura somajului tehnic pentru angajatii care vor avea nevoie, daca evolutia pandemica se inrautateste, va fi prelungita in ședința de Guvern de miercuri, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan, potrivit Agerpres . Totodata, se vor adopta prin ordonanta de urgenta masuri de sprijin pentru parinti.…