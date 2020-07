Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii de toate tipurile de pensii stabilite pina la 1 octombrie 2020, al caror cuantum lunar nu depașește trei mii de lei, domiciliați in Republica Moldova, vor primi un suport financiar unic in suma de 700 de lei. O decizie in acest sens a fost aprobata miercuri la ședința Guvernului. De asemenea,…

- Ministerul Sanatații a demarat o procedura de negociere fara publicare prealabila, pe repede-inainte, prin care urmeaza sa cumpere echipamente medicale și dezinfectanți in valoare de 7.135.500 de lei. Achiziția se face in baza unei Hotarari de Guvern prin care Executivul a aprobat un ajutor umanitar…

- Fondul Polonez de Dezvoltare (PFR) a anuntat ca, incepand de marti, marile companii vor putea solicita ajutor financiar de la PFR, pentru a face fata crizei coronavirusului, dupa ce Uniunea Europeana a aprobat un pachet de masuri de sprijin in valoare de 25 miliarde de zloti (6,4 miliarde dolari),…

- Peste 2.600 de parinți din Republica Moldova au cerut autoritatilor sa redeschida gradinițele sau, iar daca acest lucru nu este posibil, sa le ofere parinților ajutor financiar in aceasta perioada, pentru a putea angaja bone sau sa stea acasa cu copiii.

- Consiliul Local Iași a aprobat, ieri, alocarea sumei de 2,25 milioane lei catre Politehnica Iași. Banii vor fi virati in conturile moldovenilor prin intermediul Academiei clubului din Copou, in trei rate, sumele aproximative fiind de 700.000, 1.350.000 și 200.000 de lei. Ajutor de la Primarie pentru…

- "Pentru a sustine o relansare durabila care restabileste si intareste cresterea in UE, Germania si Franta sustin crearea unui Fond de relansare ambitios, temporar si cu obiective precise" in cadrul viitorului buget al UE si caruia sa i se aloce "500 de miliarde de euro", subliniaza o declaratie comuna.…

- Titularii de patente vor primi ajutor unic de șomaj. Anunțul a fost facut de Ion Chicu dupa ședința Comisie pentru Situații excepționale. Potrivit premierului, aceștia vor primi cite 2775 de lei. Banii vor fi transferați direct in conturile deținatorilor de patenta, iar aceștia nu trebuie sa scrie cerere…

- Ce faci cand ti se promite ajutor financiar si acesta nu mai vine? "Astepti", acesta a fost raspunsul pe care contabilul i l-a dat unui antreprenor cand a intrebat ce face avand in vedere ca banii de la stat pentru somajul tehnic al angajatilor, aferent lunii martie, nu au intrat nici pana…