- Romania va beneficia, in urmatorii doi ani, de un ajutor financiar european de peste 3,8 miliarde de euro pentru plata subventiilor in agricultura, a declarat, joi, la Botosani, directorul Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia,…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populației și companiilor, care s-au cifrat la 84 miliarde lei in 2020, un an marcat de criza COVID 19, se situeaza ușor peste nivelul imprumuturilor noi accesate in anul 2019. Creditele private ocupa o pondere de aproape o treime in soldul creditului neguvernamental.…

- Italia, candva epicentrul epidemiei de coronavirus din Romania, se pregatește de relaxarea masurilor de protecție. Italia va relaxa parțial anumit dintre restricții. De luni, aproape toate regiunile din Italia intra in zona galbena, ceea ce presupune relaxarea unor masuri de protecție. In zona portocalie…

- Romania a inregistrat anul trecut un deficit bugetar de 101,92 de miliarde de lei, echivalentul a 9,79% din Produsul Intern Brut (PIB), in contextul in care Guvernul a lasat mediului economic sume in valoare de 46,31 miliarde de lei ca ajutoare și facilitați pentru depașirea pandemiei de coronavirus,…

- Romania are la dispoziție incepand de la 1 decembrie prima tranșa de 3 miliarde de euro din cadrul instrumentului SURE, prin care Comisia Europeana susține financiar companiile afectate de pandemie pentru a evita trimiterea in șomaj a angajaților.