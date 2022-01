Stiri pe aceeasi tema

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2022 un sprijin de maximum 3.000 euro/hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Resursele financiare…

- Fondurile alocate schemei de sprijin pentru motorina utilizata in agricultura au fost majorate cu aproape 188 de milioane de lei, pana la aproximativ 757 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), dupa ce Guvernul a aprobat o Hotarare in acest sens.

- Ajutor pentru fermieri. Statul va deconta o parte din cheltuielile cu energia electrica folosita la irigații Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va deconta pana la 50% din cheltuielile cu energia electrica in sectorul imbunatatirilor funciare, dupa aprobarea unei Hotarari de modificare…

- Comunicat de presa| Calin Gheorghe Matieș, senator PSD de Alba: Targ de Craciun, dedicat producatorilor și produselor tradiționale, in curtea Ministerului Agriculturii Am solicitat ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian-Ionuț Chesoniu, organizarea unui targ de Craciun, dedicat producatorilor…

- Produsele fermierilor romani sunt de calitate, trebuie, insa, sa și ajunga pe mesele romanilor, iar aici trebuie sa intervina Ministerul Agriculturii prin politicile sale, susține ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. “Satul romanesc va disparea, atunci cand toata populația…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, participa la Summit-ul ministrilor Agriculturii de la Cracovia, care are ca principal subiect pe agenda asigurarea productiei de proteine furajere in regiunea celor Trei Mari - Adriatica, Baltica si Neagra, conform agerpres. "In urma primirii invitatiei…

- Romanii arunca 2,5 milioane de tone de hrana pe an. Un sfert este mancare gatita Aproximativ 2,55 milioane de tone de hrana se arunca in fiecare an in Romania, susține Aurel Simion, secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Potrivit acestuia, cea mai mare pondere este…