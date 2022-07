Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoare pentru producatorii agricoli din sectorul vegetal: Cați bani vor primi daca legea se aproba Ajutoare pentru producatorii agricoli din sectorul vegetal: Cați bani vor primi daca legea se aproba Un proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare excepționale producatorilor agricoli…

- Implementarea unor masuri operative pentru reducerea pierderilor suferite de fermieri din cauza conditiilor climatice nefavorabile, bani mai multi pentru irigatii si instituirea unui program de masuri in vederea gestionarii efectelor produse de seceta au fost printre temele analizate marti la Ministerul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…

- Doua noi scheme de sprijin pentru agricultori. Care este valoarea totala și cine va beneficia Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a anunțat vineri ca a notificat Comisia Europeana cu privire la implementarea a doua scheme de sprijin excepțional pentru agricultori. Astfel, ministerul…

- Investitiile in irigatii trebuie sa fie o componenta care sa vizeze o modificare la renegocierea pe care o vom avea cu Comisia Europeana, in condițiile in care agricultura este o activitate economica cu foarte multi factori de risc, a declarat, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Agriculturii…

- ”In contextul in care sectorul agroalimentar a fost semnificativ afectat de criza economica generata de pandemia de COVID–19, din Programul Operational Competitivitate este finantata acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din sectorul agroalimentar. Masura face parte…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal Campania 2021. Culturile pen.tru care fermeirii primesc cele mai mari sume sunt legumele cultivate in spații protejate …

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Competitivitate, microgranturi și granturi pentru capital de lucru in valoare de 300 milioane euro pentru sectorul agroalimentar. Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi Ordonanța de urgența care reglementeaza…