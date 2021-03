Stiri pe aceeasi tema

- Un ajutor "de urgenta" in valoare de 15 milioane de euro pentru o perioada de trei ani urmeaza sa fie acordat Palatului Versailles de catre departamentul Yvelines (regiunea Paris) unde se afla castelul care a suferit in 2020 o pierdere de 70 de milioane de euro pe fondul crizei sanitare, relateaza…

- Uniunea Europeana va acorda Republicii Moldova un sprijin in valoare de 15 milioane de euro pentru a sprijini eforturile de combatere a efectelor pandemiei. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat ca luni a semnat Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeana…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a recepționat un lot de echipamente specializate de protecție din partea Guvernului Republicii Cehe destinate instituțiilor medicale din țara noastra.

- Maia Sandu a dezvaluit ca Romania va trimite in urmatoarele zile un nou ajutor umanitar, in valoare de peste 2 milioane de euro, constand din combinezoane, maști și manuși, subliniind ca este prima țara care raspunde solicitarii Republicii Moldova. „M-am bucurat sa aflu ca Romania va trimite, atat de…

- „As vrea sa fac un anunt despre sprijinul pe care il acordam autoritatilor din Republica Moldova, in efortul de combatere a pandemiei COVID-19. Stiti foarte bine ca urmare a vizitei presedintelui Romaniei in Republica Moldova si a activarii mecanismului european de protectie civila, in data de 4 februarie…

- Familiile victimelor incendiului de la Institutul Național „Matei Balș” vor beneficia de un ajutor de urgența in valoare de 5.000 de lei, a anunțat, miercuri, premierul Florin Cițu, dupa ședința in care s-a aprobat hotararea de guvern. Cițu a spus ca s-a aprobat o hotarare de guvern pentru a ajuta familiile…

- Ziarul Unirea Bilanț ISU Alba pe 2020: Bunuri salvate, in valoare de peste 58 milioane lei. Numarul intervențiilor, cu 494,55% mai mare fața de 2019 Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a publicat bilanțul activitații desfașurate in anul 2020. Anul 2020 va ramane in istorie…

- In anul 2020, Consiliul Județean Timiș a dotat Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al Județului Timiș cu bunuri materiale in valoare totala de 5.183.000 lei, pentru intervenții mai prompte și mai eficiente. In dotarea inspectoratului menționat au intrat doua autospeciale de prima intervenție…