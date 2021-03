Stiri pe aceeasi tema

- Achizitie publica pentru serviciul de salvare acvatica salvamar si de prim ajutor pe plajele din Constanta si statiunea Mamaia Valoarea estimata a achizitiei este de 2.958.925.5 lei Ofertele se depun pana la 05.04.2021 Primaria municipiului Constanta organizeaza achizitie publica pentru serviciul de…

- Un ajutor "de urgenta" in valoare de 15 milioane de euro pentru o perioada de trei ani urmeaza sa fie acordat Palatului Versailles de catre departamentul Yvelines (regiunea Paris) unde se afla castelul care a suferit in 2020 o pierdere de 70 de milioane de euro pe fondul crizei sanitare, relateaza agerpres.ro

- O pictura cu o scena stradala din Paris a artistului olandez Vincent Van Gogh urmeaza sa fie prezentata in public pentru prima data, dupa ce s-a aflat mai mult de un secol in colectia privata a unei familii franceze, relateaza miercuri dpa. Tabloul, pictat de Van Gogh in 1887 in timp ce se afla cu fratele…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 3 februarie, un Memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene impreuna cu Ministerul Sanatații care urgenteaza alocarea a 50 de milioane de euro, fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), pentru creșterea siguranței…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu trebuie sa plateasca Casei Judeteane de Asigurari de Sanatate Gorj 500 de milioane de lei vechi, dupa ce s-a depistat ca au fost intocmite raportari neconforme cu fisele pacientilor. In baza respectivelor do...

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat, luni seara, ca a incheiat contracte subsecvente pentru cumpararea a 10 milioane de seringi, de 1 si 3 mililitri, cu ac, pentru campania de vaccinare, potrivit Agerpres. DSU a transmis, luni seara, ca, in conformitate cu art. 4, alin (2) din…

- Un record mondial s-a inregistrat pe piața benzilor desenate: desenul pentru coperta unuia dintre albumele cu Tintin (Lotusul albastru) a fost vandut cu 3,2 milioane de euro la o licitație organizata in Paris.