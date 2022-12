Ajutor de stat timp de 3 ani pentru producătorii agricoli de legume-fructe şi cartofi Producatorii agricoli de legume - fructe si cartofi beneficiaza de ajutor de stat pentru o perioada de trei ani, pentru sustinerea activitatilor de sortare, ambalare, etichetare si transport, in valoare maxima de 100.000 de euro anual in cazul persoanelor juridice si fizice inregistrate fiscal, respectiv 300.000 de euro anual in cazul cooperativelor, potrivit unui proiect initiat de parlamentari PNL, adoptat miercuri de Senat, potrivit Agerpres.Potrivit initiatorilor, propunerea legislativa instituie schema de ajutor de stat pentru o perioada de 3 ani, in valoare de maximum 100.000 euro anual… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

