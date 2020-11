Ajutor de stat pentru practicanții de meserii ocazionale Persoanele care lucreaza ocazional pot fi sprijinite, din bugetul de stat, cu pana la o treime din remunerația cuvenita zilelor de lucru. Masura nu va putea fi aplicata insa pentru mai mult de trei luni și vizeaza categorii diverse, precum agricultori zilieri, cei implicați in industria spectacolelor, in arheologie sau gradinarit. Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) a anunțat marți ca persoanele care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, in mediul rural pot primi pana la 35% din venitul cuvenit zilelor de munca. Masura nu poate depași trei luni, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

