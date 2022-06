Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul militar si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei. Tot prin ordonanta de urgenta Executivul…