Ajutor de stat pentru Aeroportul Iasi pentru compensarea pierderilor din perioada 2020 – 2022

- Sase aeroporturi din tara vor beneficia de o schema de ajutor de stat de peste 21 de milioane de lei, pentru recuperarea pierderilor inregistrate in perioada pandemiei de COVID-19. Guvernul a aprobat vineri un memorandum in acest sens pentru sprijinirea operatorilor economici care administreaza aeroporturi…

- Compania Auchan anunța un program prin care pune in vanzare telefoane la preț redus, recondiționate, cu garanție 12 luni. Aceste telefoane mobile pot fi cumparate in 30 dintre hipermarketurile Auchan din Romania. Magazinele se afla in in București, Cluj, Craiova, Sibiu, Timișoara, Constanța, Brașov,…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea celui de-al doilea magazin din municipiul Brasov, programata pentru 13 mai 2022. Noul magazin din cartierul Astra este a 20-a unitate a retelei retailerului in Romania”, anunta compania. Potrivit reprezentantilor…

- Dupa doi ani de pandemie in care au fost suspendate, concursurile și olimpiadele școlare sunt organizate din nou, in 2022, spre fericirea elevilor care vor sa participe și a profesorilor care ii pregatesc pe cei mai buni dintre ei. In acest moment, ne putem mandri cu reprezentarea județului Argeș la…

- "Sunt fonduri suficiente" pentru dezvoltarea și modernizarea caii ferate Foto: Arhiva/ Petruț Hîrțescu Realizator - Catalin Cîrnu: Imediat vom calatori cu trenul, întrucât un voiaj cu trenul este comod, ar putea fi mai rapid decât cel cu automobilul, iar pe rutele…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi reluarea graduala a zborurilor pe 26 de rute ce decoleaza de pe 7 aeroporturi din Romania catre destinații variate din 8 țari. Acum, romanii pot calatori din nou catre 20 de destinații, incepand din martie și aprilie. Biletele…