Stiri pe aceeasi tema

- PSD saluta faptul ca partenerii liberali din Coaliția de guvernare susțin propunerea social-democrata privind acordarea de vouchere, a cate 50 de euro, la fiecare doua luni, pentru achiziția alimentelor de baza, de catre familiile cu copii, persoanele cu dizabilitați și pensionarii cu venituri mici.…

- Guvernul pregatește ajutoare pentru romanii cu venituri mai mici de 600 de lei și pentru elevii care provin din familii sarace. Elevii vor primi 150 de lei, timp de 7 luni. Iar familiile cu venituri reduse vor primi de la stat aproximativ 250 de lei, o data la 2 luni. Guvernul pregatește pentru elevi vouchere…

- PSD va propune, in pachetul de masuri ce urmeaza a fi elaborat in coalitia de guvernare, acordarea de vouchere de 50 de euro la fiecare doua luni pentru ca familiile cu venituri mici sa isi cumpere alimente de baza. Potrivit unor surse social-democrate, PSD va propune mai multe masuri in pachetul pentru…

- Deputatii PNL Mara Calista si Robert Sighiartau au depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede deduceri fiscale atat pentru familiile cu copii, cat si pentru cei care au persoane aflate in intretinere. Initiatorii afirma ca anul 2021 a inregistrat un minim istoric al natalitatii.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, marti, ca ia in considerare emiterea de tichete de masa pentru a ajuta familiile cu venituri medii si mici care se confrunta cu cresterea preturilor la alimente, agravata de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza CNN.

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, anunța organizarea de „evenimente de prietenie” cu familiile de refugiați. El a aratat ca duminica la Iulius Mall vor fi spectacole pentru copii dar și discuții, socializari și imprieteniri, precum și vizite la obiective turistice, manastiri, Cetatea…

- Zeci de europarlamentari sprijina solicitarea eurodeputatului Victor Negrescu pentru crearea unui coridor umanitar pentru familiile cu copii din Ucraina. Peste 70 de europarlamentari, care fac parte din majoritatea grupurilor politice care activeaza in Parlamentul European si din diferite zone ale Europei,…

- Varstnicii solitari, persoanele cu dizabilitati si familiile cu multi copii vor fi sprijinite de Uniunea Europeana pentru a depasi mai usor criza energetica. Acestia vor primi fie indemnizatii unice, fie lemne pentru foc.