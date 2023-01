Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia in 2023 de un sprijin financiar de un milion de lei, printr-o schema de ajutor de minimis derulata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit unui proiect publicat pe site-ul institutiei.

- Comisia Europeana a aprobat, in decembrie anul trecut, Planul Național Strategic, prin care fermierii romani și agricultura romaneasca vor beneficia de aproape 16 miliarde de euro. Planul a fost prezentat azi , la Targu Mureș, de catre ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, care a…

- Guvernul a aprobat Hotararea care va reglementa programul de susținere a producției de tomate in spații protejate in primavara anului 2023. Ajutorul de minimis va fi de 3.000 euro/1000 mp pentru fiecare beneficiar, cererile urmand sa se depuna pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2023. Valorificarea…

- Schema de ajutor de stat privind sprijinul pentru cresterea animalelor se poate prelungi cu inca 6 luni, respectiv pana la data de 30 iunie 2023, cu valorile cuantumurilor reglementate in prezent aferente perioadei mentionate anterior, potrivit unui proiect de HG, postat joi in transparenta decizionala…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția Naționala a Zonei Montane (ANZM), acorda finanțare pentru realizarea de investiții in producția romaneasca. Cele trei programe de sprijin lansate se adreseaza locuitorilor din zona montana pentru inființarea de: centre de colectare…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata…

