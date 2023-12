Ajutor de stat de peste 55 milioane euro pentru crescătorii de porci și de păsări Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pregatește o schema de ajutor de stat in valoare de peste 55 milioane de euro pentru a-i ajuta pe crescatorii de porci și pasari, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. MADR a postat in transparența decizionala un proiect de Ordonanța de Urgența pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin și avicol, in perioada 1 august 2022 – 31 august 2023. Valoarea totala maxima estimata a schemei de ajutor de stat este de 126.694.400 lei, echivalentul sumei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

