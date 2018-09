Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, anunta ca autoritatile vor suplimenta sumele alocate pentru despagubirea persoanelor fizice si juridice care raman fara porci din cauza pestei porcine africane, in cazul in care suma de 200 de milioane de lei care este alocata in prezent nu va fi suficienta."Banii…

- In urma cu doua zile, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Giurgiu a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a fost confirmat primul focar de pesta porcina africana din județ, in satul Braniștari, comuna Calugareni....

- Presedintele Klaus Iohannis solicita verificarea de catre institutiile abilitate a modului in care autoritatile responsabile, reunite in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii virusului pestei porcine africane…

- Pesta porcina africana ne bate la usa. De cateva saptamani de zile, in Bihor, judet invecinat Aradului, au fost descoperite 27 de focare de pesta porcina. Iar acest lucru a pus in garda toate autoritatile din judetul nostru. Consiliul Judetean Arad a gazduit chiar si o dezbatere in acest sens, in urma…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale atrage…

- Un focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in Salaj, in cazul a doua cadavre de porci mistreti, gasite intr-o padure din comuna Maieriste, situata in apropierea limitelor de judet cu Satu Mare si Bihor, autoritatile judetene stabilind, marti, o serie de masuri privind combaterea bolii.…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) estimeaza ca pagubele care se prefigureaza ca urmare a evolutiei in Romania a virusului pestei porcine africane (PPA) sunt de sute de milioane de euro, ajungand la miliarde de euro, insa subliniaza ca accestea insa…