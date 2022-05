Stiri pe aceeasi tema

- ”O noua masura din pachetul “Sprijin pentru Romania”, supusa adoptarii Guvernului Romaniei. Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale. Valoarea ajutorului…

- O noua masura din pachetul “Sprijin pentru Romania”, supusa adoptarii Guvernului Romaniei. Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de stat pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de HG, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale. Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per intreprindere, echivalent…

- Peste 700.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului. 82.887 au ramas in țara noastra, iar 4.343 au solicitat azil. Ucrainenii au fost implicați in 145 accidente rutiere, au savarșit 660 de infracțiuni și le-au fost aplicate 382 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Ministerul Finantelor a anuntat ca acorda un ajutor de la stat pentru investitii de peste 1 milion de euro in 92 de domenii de activitate, precum industria prelucratoare, constructii, HORECA, informatii si comunicatii, sanatate si asistenta sociala. ”Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ necesar…

- George Simion, candidat pentru presedintia AUR cu motiunea „Romania bogata: crestina si democrata”, a afirmat duminica, in discursul sau ca nu doreste sa fie candidatul AUR la scrutinul prezidential din anul 2024. „Nu vreau eu sa fiu candidatul AUR la alegerile prezidentiale pentru ca AUR, prin candidatul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar. ”Am aprobat astazi un proiect de OUG privind realizarea studiilor clinice in Romania, un document…

- Romania is looking for ways to protect around 2,500 jobs at the local unit of Russian steel-pipes manufacturer TMK PJSC, which was hit by sanctions against billionaire Dmitry Pumpyansky, according to Bloomberg. The employees of TMK Artrom haven’t received wages and the company cannot pay suppliers…