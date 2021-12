Ajutor de stat de 150 de milioane de euro pentru investiții în energie regenerabilă Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va fi prelungita cu doi ani acordarea ajutorului de stat in valoare totala de 150 de milioane de euro pentru proiecte de investitii in vederea promovarii productiei si distributiei energiei termice in sistem centralizat din surse regenerabile – biomasa, biogaz, energie biotermala. “Prelungim cu doi ani acordarea de ajutor de stat pentru astfel de proiecte din programul operational infrastructura mare. Bugetul total al schemei de ajutor de stat este 150 de milioane de euro. Ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar este de 15 milioane de euro pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, prelungirea cu doi ani a acordarii de ajutor de stat, in valoare totala de 150 de milioane de euro, pentru proiecte care vizeaza investitii destinate promovarii productiei si distributiei energiei termice in sistem centralizat din surse…

- Președintele PNL, Florin Cițu nu este de acord ca bugetul sa treaca fara 7% din PIB pentru investițiții. In proiectul care a ieșit de la Guvern sunt alocați doar 6.71% din PIB pentru investiții, iar Florin Cițu ar dori sa creasca acest procent. De asemenea, Florin Cițu nu este de acord ca proiectul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Craiova, ca ordonanta de urgenta prin care microintreprinderile cu cifra de afaceri intre 500.000 de euro si 1 milion de euro vor fi impozitate cu 16% pe profit si nu cu 1% pe venit, cum este acum, va fi adoptata vineri. “A fost o propunere sustinuta de catre…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat alocarea de fonduri pentru investiții Premierul Nicolae Ciuca. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca în 2022 vor fi alocate cele mai mari fonduri pentru investiții din ultimii 30 de ani. Datoria executivului…

- Plata pensiilor și a salariilor nu este in pericol, a dat asigurari Adrian Caciu (foto), noul Ministru al Finanțelor, odata cu adoptarea rectificarii bugetare. Printre ministerele care au primit bani se numara Sanatatea, Munca sau Mediul, in vreme ce Transporturile și Agricultura au pierdut bani. „Bugetul…

- Un proiect de lege care permite TAROM SA sa primeasca un ajutor de stat pentru achiziția de aeronave a trecut in aceasta saptamana, de Senat. Inițiativa era necesara in contextul in care, prin planul de restructurare, compania și-a propus achiziționarea de aeronave noi Boeing 737 MAX cu livrare in anul…

- Comunele, orașele și municipiile din Romania se pot inscrie, incepand de joi, in Programul Iluminat Public Ecologic, care dispune de fonduri de 500 milioane lei, anunța Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Suma maxima ce poate fi accesata este de doua milioane lei in cazul comunelor, 5-6 milioane…

- R. Moldova va lua cu imprumut 30 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investiții, pentru realizarea Proiectului privind eficiența energetica a țarii. Decizia ce prevede inițierea negocierilor in acest sens și imputernicirea delegației oficiale a fost aprobata, astazi, de Guvern. Alte 30 de milioane…