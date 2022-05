Ajutor de peste 4 milioane de euro pentru aeroporturile care au probleme cu lichiditățile, aprobat de Guvern Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administreaza aeroporturile care in anul 2019 au inregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri si mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depasirea dificultatilor financiare cu care se confrunta, cauzate de criza generata de pandemia COVID-19. Este vorba de o schema de ajutor de stat in cuantum total de 21.374.000 lei, prin care vor fi finantate aeroporturile eligibile care se confrunta cu deficit de lichiditate, respectiv aeroporturile din Iasi, Sibiu, Craiova, Bacau,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

